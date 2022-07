Campeonato Veteranos Municipal de Lucélia tem rodada com vários gols

O time do ABC da Vila Rancharia/ Supermercado Barcelos/ Grêmio da Vila Rennô, obteve um importante resultado ao vencer de goleada por 5 a 2, o time do Clube dos 40 /Restaurante Panela Caipira. Destaque para o jogador Regi, que anotou 4 vezes e Rogerinho, fez o outro, enquanto Bé e Marcelinho descontaram para o Clube dos 40.

A quinta rodada do 1° Campeonato Veterano Municipal de Futebol Médio, que foi realizado nesta quinta-feira (30) no Campo da Afupel, teve ainda no segundo jogo o Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches, vencendo por 3 a 0, com os marcados por Anderson (2) e Adriano a equipe do Pracinha F.C.

ARBITRAGEM

Agnaldo Té e Lucas Renato da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia) coordenado pelo Diretor de Esportes Eduardo Fattinnanzi “Lambari”

Na foto, o jogador Regi destaque da equipe do Abc/ Barcelos que anotou 4 gols nesta rodada.