Copa Regional Categorias Menores tem as finais neste sábado em Osvaldo Cruz

A organização da 2° edição da Copa Regional Categorias Menores de Futebol de Campo de Lucélia, marcou para este sábado (dia 2) às 8h30, no Estádio Municipal Breno Ribeiro Do Val, em Osvaldo Cruz, as disputas finais da competição.

A programação dos jogos das finais ficou definido da seguinte forma:

-Na primeira partida no Sub-11, se enfrenta CME de Osvaldo Cruz e Guarani F.C.Capaz / Selar Adamantina

-No segundo na categoria Sub-13, o clássico Tupaense, onde se enfrentam Alto Sumaré e Aitec de Tupã

-Encerrando as finais na categoria Sub- 15, a CME de Osvaldo Cruz e Projeto Renascer de Samourão fazem a decisão.

ARBITRAGEM

Arbitragem da disputa final será conduzida pela Judá Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia.