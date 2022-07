COPA UNIPONTAL DE FUTSAL: Pracinha e Estrela do Norte decidem título nesta sexta-feira

Após realizar uma partida disputadíssima no dia 24, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, que acabou no empate em 1 a 1, no primeiro jogo da disputa final, as equipes de Pracinha/C.A. do Morro / Restaurante Panela Caipira e Estrela do Norte Futsal, voltam a se enfrentar no segundo e último jogo da disputa final da Copa Unipontal de Futsal de Presidente Prudente.

A partida acontece nesta sexta-feira (1º) às 21h00, no Ginásio de Esportes de Estrela do Norte.

ELENCO DE PRACINHA.

A equipe de Pracinha conta no seu elenco com vários jogadores de Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz e Pracinha.

DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA

A diretoria e comissão tecnica da equipe do Pracinha/C.A do Morro/ Restaurante Panela Caipira é formada pelos os seguintes integrantes: Maurilei Aparecido (Presidente e Prefeito de Pracinha), Bruno Queiroz (Técnico), Michael (Auxiliar), Matheus Bertin (Diretor de futebol) e Representante Vereador Marcin Funilaria.