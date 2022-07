DR. MARCOS TODA cuidando do seu sorriso

Além de um ato de higiene, cuidar do sorriso é também garantir portas abertas e oportunidades, afinal, estar com a saúde bucal em dia é muito importante.

Em Flórida Paulista, dr. Marcos Toda atua na área clínica geral com foco em urgências, restaurações, extrações, próteses e cirurgias.

Com 25 anos de experiência, dos quais 21 são dedicados ao cargo de dentista do Centro de Saúde e 19 deles ao consultório instalado na avenida São Paulo, o profissional coleciona milhares de sorrisos e a confiança de pessoas em todas as idades.

Agende uma avaliação! Ligue: (18) 3581-1899 e fale com a Jane. Seu sorriso merece cuidados especiais.