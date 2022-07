DRACENA: Bombeiros recebe nova viatura de resgate

O 3º Subgrupamento de Bombeiros de Dracena que atende o município sede e ainda as demais 11 cidades da microrregião, apresentou na tarde de terça-feira, dia 28/06, a nova viatura de Resgate. Agora o posto passa a contar com duas viaturas para a tão importante finalidade.

O prefeito André Lemos, secretários, vereadores, demais autoridades participaram do ato da apresentação do veículo que contou com a presença da equipe dos Bombeiros local e ainda do capitão Pecoraro, comandante do 3º SGB e do capitão Aranda, subcomandante do 14º GB.

André Lemos disse que é motivo de grande alegria poder contribuir com os Bombeiros, que são heróis de farda. “No início do meu mandato no ano passado, estive aqui na sede dos Bombeiros e foi apresentada a necessidade de ter mais uma viatura do Resgate, a partir daí iniciamos um trabalho junto ao Governo do Estado, e o governador Rodrigo Garcia, entendeu a importância de tal pedido e nos atendeu”.

O comando dos Bombeiros agradeceu ao apoio que têm da municipalidade, por meio do prefeito André e, ressaltou a importância de ter renovada a frota, oferecendo melhor qualidade nos atendimentos a população.