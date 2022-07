FLORA RICA: Presidente do Podemos conquista verba de R$ 50 mil para a Saúde através de deputada

O presidente municipal do partido Podemos de Flora Rica, Juarez Pereira da Silva informou que foi conquistada uma verba para o município.

De acordo com Juarez, a verba no valor de R$ 50 mil foi viabilizada pela deputada do partido Renata Abreu através do Ministério da Saúde do Governo Federal atendendo sua solicitação em favor do Fundo Municipal de Saúde de Flora Rica.

A verba que será utilizada para custeio na Saúde visando o atendimento à população florarriquense já foi liberada e está à disposição do município.

Juarez agradeceu a deputada Renata Abreu pela destinação do recurso e se disse feliz em poder contribuir com o atendimento no setor de Saúde para a população de Flora Rica.