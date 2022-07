FLÓRIDA: Câmara devolve para a Prefeitura R$ 100 mil de recursos economizados neste ano

A Câmara Municipal de Flórida Paulista devolveu aos cofres públicos o valor total de R$ 100.000,00 referente as economias da verba que tem direito o poder legislativo municipal.

De acordo com a legislação, a Câmara Municipal recebe mensalmente parte do orçamento municipal destinado ao legislativo, para fazer face as suas despesas.

Durante o ano passado foi feita uma economia ao longo do ano no valor de R$ 317.718,44 e ainda realizaram a aplicação do recurso o que resultou o valor de R$ 6.900,24 de rendimentos, totalizando assim o valor de R$ 321.618,68 que foram devolvidos para a Prefeitura no final do ano de 2021.

Já neste ano de 2022, a Câmara Municipal continuando com o trabalho de economia já devolveu no começo deste mês a importância de mais R$ 100 mil para a Prefeitura Municipal.

]O valor já devolvido pode ser utilizado pela Prefeitura nas despesas da administração municipal nos diversos setores.

Em conversa com a reportagem, o presidente da Câmara Municipal, Tiago Ribeiro de Souza, afirmou que este valor reflete o trabalho da mesa do legislativo que tem buscado economizar o máximo possível e ao mesmo tempo garantir o bom trabalho dos vereadores em favor da comunidade.

O presidente do legislativo ainda agradeceu todos os vereadores e os funcionários da Câmara Municipal que através de um trabalho conjunto tem sido possível economizar os recursos.