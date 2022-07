Motociclista morre após bater em cavalo solto na rodovia

A Polícia Rodoviária informou que atendeu a ocorrência do tipo atropelamento de animal seguido de tombamento, que envolveu duas motocicletas e resultou em uma vítima grave e uma vítima fatal.

Um dos condutores, um homem de 58 anos, morador de Rancharia (SP), transitava com sua motocicleta, no sentido Martinópolis a Rancharia, quando no km 548,500 atropelou um cavalo que estava sobre a faixa de rolamento.