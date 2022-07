Movimento “Mães que oram pelos Filhos” se reunirá no Santuário São José de Osvaldo Cruz

Neste sábado (2), às 14 horas acontece no Santuário São José de Osvaldo Cruz, o Encontro “Mães que Oram pelos Filhos”, cujo objetivo é levar as participantes a interceder em favor dos filhos e assim formar mães para serem intercessoras que estarão a serviço, prontas para, segundo o coração de Deus, salvar as almas dos seus filhos e os do mundo inteiro.

“Mães que oram pelos Filhos” é um movimento novo e tem como intercessora Nossa Senhora de La Salette.

De acordo com o reitor do Santuário de São José, Padre Rogério Mendes, haverá acolhida, apresentação dos grupos, reza do terço, adoração, santa missa e um lanche comunitário. As pessoas que vierem estão sendo convidadas, se puderem, a trazer um prato de salgado, um bolo para partilhar no lanche comunitário.