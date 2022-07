Realizada cerimônia de lançamento da pavimentação da estrada Ameliópolis/Prudente ao Rio do Peixe/Flórida

A pavimentação compreenderá 10,4 quilômetros, ligando Presidente Prudente à Nova Alta Paulista, com investimento de quase R$ 20 milhões.

A Prefeitura de Presidente Prudente promoveu uma cerimônia para marcar o lançamento da pavimentação da Rodovia Raimundo Maiolini, entre Ameliópolis e a ponte do Rio do Peixe (divisa com Flórida Paulista), que aconteceu na manhã do último domingo (26/06), no distrito. O ato contou com a presença do prefeito Ed Thomas, do vice-prefeito Izaque Silva, do deputado estadual Mauro Bragato, da diretora regional do DER, Helena de Souza Aguiar, do presidente da Câmara, Demerson Dias e da vereadora Nathalia Gonzaga.

Também compareceram os secretários da administração municipal, o prefeito e vice-prefeito de Flórida Paulista, Wilson Froio Júnior e Ney Gazola, respectivamente, e o presidente da associação de moradores de Ameliópolis, Alexandre de Souza Silva, morador do local há mais de 40 anos. O deputado estadual Ricardo Madalena foi representado por seu assessor.

A pavimentação compreenderá 10,4 quilômetros, ligando Presidente Prudente à Nova Alta Paulista, com investimento de quase R$ 20 milhões, que foi destinado pelo Governo do Estado de São Paulo, viabilizado pelo governador Rodrigo Garcia. O trabalho está sendo executado pela Vitória Construtora, empreiteira ganhadora do processo licitatório.

Segundo a diretora regional do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), engenheira civil Helena de Souza Aguiar, a obra reduzirá em aproximadamente 60 quilômetros a conexão entre Prudente e a Nova Alta Paulista. “As primeiras etapas do trabalho já foram iniciadas, como o planejamento topográfico, por exemplo”, afirmou.

O deputado estadual por São Paulo, Mauro Bragato, comentou que tem pleiteado a pavimentação da Rodovia Raimundo Maiolini desde o governo de Mário Covas, há quase 30 anos. “Agora, no Governo de Rodrigo Garcia, a promessa foi cumprida. É uma grande conquista para toda a região”.

Por fim, o prefeito Ed Thomas ressaltou a grandiosidade da obra, que transformará a vicinal em um grande corredor de desenvolvimento entre Prudente e a Nova Alta Paulista. “Foram décadas de espera, décadas aguardando por uma obra que parecia ter caído no esquecimento. A pavimentação da Rodovia Raimundo Maiolini, entre Ameliópolis e o Rio do Peixe, finalmente saiu do papel, já é uma realidade. Um dia especial para este bairro, onde começa Presidente Prudente. Gratidão ao deputado Mauro Bragato, que sempre trabalhou para a realização dessa obra, e ao governador Rodrigo Garcia, que viabilizou o recurso”.