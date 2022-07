FLORA RICA: Após reclamações no atendimento, vereadores reúnem-se com secretário da Saúde de Junqueirópolis

Após várias reclamações de pacientes de Flora Rica quanto ao atendimento prestado de Junqueirópolis, vereadores se reuniram na última terça-feira com o secretário de Saúde daquela cidade.

Moradores de Flora Rica são atendidos quando precisam de suporte avançado na cidade de Junqueirópolis, entretanto de acordo com os vereadores, tem sido grande a reclamação quanto ao atendimento prestado principalmente de uma médica.

Diante da situação e do grande número de reclamações, os vereadores Ronie Rodrigues Moreira, Paulo Eduardo Gomes da Silva e Alan Gonçalves Moreira Batista solicitaram uma reunião e foram recebidos pelo secretário municipal de Saúde de Junqueirópolis, o vice-prefeito Rael da Saúde.

Os vereadores mostraram a preocupação quanto a situação, uma vez que as reclamações têm sido recorrentes e receberam a informação de que será tomada providências a respeito e buscará melhorar o atendimento à população de Flora Rica.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, os vereadores agradeceram a atenção prestada pelo secretário de Saúde Rael que se mostrou sensível com os problemas relatados e afirmaram que irão continuar acompanhando a situação, visando sempre buscar o atendimento que a população de Flora Rica merece.