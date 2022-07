Avião interceptado pela FAB com mais de 600 quilos de cocaína tinha marcas de tiros; veja imagens

Segundo a Polícia Federal, há suspeita de que os disparos foram efetuados pelos próprios criminosos para tentar causar um incêndio na aeronave e destruir a droga.

“No local do pouso, policiais federais conseguiram identificar cápsulas de munição de 9 milímetros deflagradas no local. Os policiais desconfiam que, no momento da abordagem, para ocultar as provas, ele mesmo atirou contra a própria asa da aeronave, com o intuito de causar o incêndio e destruir todos os produtos ilícitos”, afirma Alexandre Manoel Gonçalves, delegado da Polícia Federal de Jales.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, pilotos interceptaram, no estado do Mato Grosso do Sul, o avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização.

Duas aeronaves A-29 Super Tucano foram acionadas para monitorar e interceptar o avião. Os pilotos de defesa seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, interrogando o piloto que transportava a droga, mas não obtiveram resposta.

A aeronave, então, foi classificada como suspeita, recebendo ordem de mudança de rota e pouso obrigatório em aeródromo específico. Porém, o piloto do avião não obedeceu.