FLÓRIDA: Convênio garante R$ 250 mil para melhorias na infraestrutura de conjunto habitacional

O Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado da Habitação promoveu na quarta-feira (29) a assinatura de convênios com diversos municípios paulistas pelo Programa Especial de Melhorias (PEM) para obras de equipamento social.

Os recursos são destinados a obras de melhorias habitacionais em bairros de conjuntos habitacionais nas cidades.

Flórida Paulista foi um dos municípios contemplados com uma verba no valor de R$ 250 mil que foram viabilizadas por intermédio do ex-secretário executivo da Habitação Fernando Marangoni e pelo diretor de Atendimento Habitacional Marcelo Hercolin. Na oportunidade estiveram na capital paulista participando da solenidade realizada no Memorial da América Latina, o prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Nei Gazola.

O PEM promove a implantação de infraestrutura, equipamentos coletivos, melhorias habitacionais por meio de reforma e ampliações, estímulo à implantação de serviços públicos e ações de inclusão social. A iniciativa oferece melhores condições de vida à população de baixa renda, moradora em bairros degradados ou conjuntos habitacionais de habitações de interesse social. Os recursos são repassados aos municípios por meio de convênios.

De acordo com o prefeito Fróio e o vice Nei Gazola essa verba no valor de R$ 250 mil será utilizada para realização de recapeamento asfáltico em ruas do conjunto habitacional Morada do Sol na Vila Monteiro.

Fróio e Nei Gazola agradeceram o governador Rodrigo Garcia, bem como ao Fernando Marangoni e Marcelo Hercolin.