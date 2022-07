Policial militar morto em acidente de trânsito tinha encerrado serviço havia menos de uma hora e voltava para casa

“A família policial militar lamenta, com profundo pesar, a perda de nosso companheiro”, declarou a Polícia Militar.

Conforme informou a corporação, o soldado do efetivo da Força Tática do 18º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), morador em Regente Feijó, havia cumprido escala ordinária de Serviço Operacional, que finalizou às 3h, em Presidente Prudente (SP).