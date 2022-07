Pracinha perde e fica com o vice na Copa Unipontal de Futsal

A equipe de Pracinha Futsal/C.A. do Morro/Restaurante Panela Caipira, foi até Estrela do Norte, na sexta-feira (1º), para enfrentar os donos da casa, na disputa do segundo jogo da final da Copa Unipontal de Futsal de Presidente Prudente.

Mesmo enfrentando um bom adversário que tinha ao seu favor o apoio da sua torcida e quadra pequena, o time de Pracinha Futsal não se intimidou, e mostrou um bom futsal em quadra e desperdiçou várias chances de gols.

Quando tudo parecia que ficaria no empate no final da primeira etapa, o time adversário fez o gol com oportunismo do artilheiro da competição Vitor Augusto, único gol, que consolidou com a derrota de 1 a 0, e a perca do título da equipe de Pracinha. Na volta da segunda etapa, a equipe de Pracinha, tentou de todas as formas fazer o gol de empate que levaria a decisão para as penalidades, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Ítalo.

Com a derrota Pracinha ficou com vice-campeonato.

ELENCO DE PRACINHA

A equipe de Pracinha conta no seu elenco com vários jogadores de Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz e Pracinha.

DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA

A diretoria e comissão técnica da equipe do Pracinha/C.A. do Morro/Restaurante Panela Caipira é formada pelos os seguintes integrantes: Maurilei Aparecido (Presidente e Prefeito de Pracinha), Bruno Queiroz (Técnico), Michael (Auxiliar), Matheus Bertin (Diretor de futebol) e Representante Vereador Marcin Funilaria.