Dinos viram atração turística no centro de Marília

As duas réplicas de dinossauro que integram o acervo do novo Museu de Paleontologia chegaram à Marília no último sábado (2) e já conquistaram a atenção do público, atraindo um grande número de pessoas ao local, especialmente crianças.

As esculturas foram confeccionadas pelo paleoartista Anilson Borges dos Santos, que permanece na cidade até a conclusão do trabalho de montagem do restante da estrutura.

A réplica do Dino Titã, instalada na área externa do museu, tem 3,90 m de altura por 12 m de comprimento, pesa quase uma tonelada e demorou 120 dias para ser confeccionada. Já a réplica do Abelissauro, com 1,80 m de altura por 4 m de comprimento, ficará exposta ao público na área interna do Museu.

O prefeito Daniel Alonso destacou a importância das réplicas para a cidade e do novo Museu de Paleontologia, que tem previsão de entrega das obras no mês de agosto.

“Trata-se de um resgate da histórica jurássica da nossa cidade. Foi uma grande conquista e que vai trazer muitos benefícios de agora em diante para Marília, elevando o potencial turístico de nossa cidade”, disse.

O secretário municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Nelson Mora, lembrou que o recurso foi conquistado por Marília.