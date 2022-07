FLÓRIDA: Prefeitura oficializa convênio para implantação do serviço de residência inclusiva regional

O prefeito Wilson Fróio Júnior acompanhado da secretária de Assistência Social Naiara Nardin Teixeira, participou da cerimônia de assinatura do convênio com as cidades de Adamantina, Mariápolis, Osvaldo Cruz e Dracena, para instalação do serviço de residência inclusiva regional. O evento aconteceu na segunda-feira (27 de junho).

As residências inclusivas são locais de acolhimento para jovens acima de 18 anos com deficiência e cujos vínculos familiares estão rompidos, fragilizados e/ou não possuem condições de atender as necessidades do familiar que possui a deficiência.

A residência será instalada na cidade de Adamantina, porém cada cidade membro do convênio terá direito a uma quantidade de vagas determinadas.

Desta forma, Flórida Paulista terá vagas na residência regional destinada para o atendimento de floridenses.

O prefeito Fróio ressaltou a importância desta parceria entre os municípios que facilita o atendimento com maior eficiência e menor custo.