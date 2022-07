Mais uma visitante é flagrada com celular no corpo na Penitenciária de Irapuru

No último sábado (2), a companheira de um sentenciado da Penitenciária de Irapuru foi surpreendida por agentes de segurança penitenciária no momento em que passava pelo scanner corporal e o aparelho detectou imagens de um objeto suspeito no corpo da mulher.

Indagada, ela confessou que trazia algo escondido e, em local apropriado, retirou um invólucro contendo uma placa de aparelho celular sem bateria e sem chip.

O objeto foi apreendido e o sentenciado, que seria visitado, foi incluído preventivamente no pavilhão disciplinar para averiguação dos fatos.

Instaurou-se procedimento disciplinar e a visitante foi suspensa do rol de visitas, nos termos da legislação que trata do assunto.