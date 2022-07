OSVALDO CRUZ: Fundo Social dá início as aulas do curso de corte e costura

O Fundo Social de Solidariedade de Osvaldo Cruz deu início as aulas do curso de corte e costura industrial, que se separa em iniciante e intermediário.

A presidente do Fundo Social, Rose Albertinazzi destacou que a procura tem sido grande, mas as pessoas não comparecem, ou faltam nas aulas, o que prejudica o andamento do curso, já que são apenas duas aulas por semana para cada turma.

As aulas acontecem no período da manhã, da tarde e da noite, de segunda a quinta-feira, e o curso tem duração de 3 meses.

A prefeita Vera Morena aproveitou para convidar a toda população para conhecer o curso que é de suma importância para a mão de obra necessária nas industrias locadas na cidade.

Para se inscrever, compareça ao Fundo Social, na Rua Paulino Orlandi, 391, munido de seus documentos pessoais. O horário de funcionamento é de segunda à sexta das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (18) 3529-1046.