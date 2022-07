Polícia Civil entrega cobertores a Santa Casa de Flórida Paulista

A Delegacia de Polícia de Flórida Paulista/SP, participando da Campanha “Inverno Solidário 2022” fez a entrega de 10 cobertores a Santa Casa do Município.

Com a participação de todos os Policiais Civis da Delegacia de Polícia do Município, foram adquiridos os cobertores no comércio local e no dia 1, foram doados a Santa Casa do Município.

Esteve presente na Delegacia de Polícia a Sra. Roseli Bardela, representando a Santa Casa de Flórida Paulista, que recebeu os cobertores doados.