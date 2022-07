Polícia Militar prende trio que agiu em estelionatos em Ourinhos, Tupã, Parapuã e Osvaldo Cruz

Por volta das 15h20 desta terça-feira (5), três pessoas foram detidas na Avenida Brasil pela Polícia Militar em Lucélia pelos crimes de estelionato e porte de droga.

A prisão ocorreu durante Operação Sufoco no município de Lucélia, onde a equipe da Polícia Militar recebeu informação via COPOM que um veículo gol na cor branca ocupado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher (menor de idade) haviam praticado o crime de estelionato nas cidades de Ourinhos, Tupã, Parapuã e Osvaldo Cruz, sendo estes filmados pelo monitoramento de câmeras dos respectivos estabelecimentos comerciais.

Na posse das informações, os policiais se deslocaram até a entrada do município de Lucélia, a fim de realizar a abordagem e fiscalização, onde obtiveram êxito em localizar o veículo e os indivíduos que foram abordados.

Submetidos a busca pessoal e realizada a vistoria veicular, foram localizados: dinheiro (cédulas), uma porção de maconha e um cigarro da mesma droga parcialmente consumido.

O trabalho em conjunto e da troca de informações entre os policiais militares dos municípios de Parapuã e Osvaldo Cruz, culminou no sucesso da operação, cerco e prisão em flagrante delito dos infratores e sindicada, e por consequência, no reconhecimento dos indivíduos sem sombras de dúvidas, por todas as vítimas lesadas.

Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados e apresentados no Plantão de Polícia Judiciária de Lucélia, onde os dois indivíduos permaneceram presos a disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia em data oportuna e a menor, com 17 anos, foi liberada, sob responsabilidade do Conselho tutelar de Lucélia.