Prefeitura de Adamantina anuncia data para realização da ExpoVerde 2022

Festa acontecerá de 31 de agosto a 04 de setembro no Recinto Poliesportivo com entrada franca durante os cinco dias



Depois de dois anos de pandemia, a ExpoVerde 2022 será realizada e comemorará os seus 30 anos. Após encontro com todos os membros que integram a Comissão Organizadora e, posteriormente, reunião com as submissões, a Prefeitura de Adamantina anuncia que a festa acontecerá de 31 de agosto a 04 de setembro no Recinto Poliesportivo com entrada franca todos os dias.

De acordo com a comissão organizadora, novas ideias serão implantadas como meio de tornar a festa mais atrativa não só para os adamantinenses como para as pessoas da região que vem para participar da ExpoVerde 2022, bem como fomento aos expositores que apostam na festa como potencial de negócios.

“A realização da ExpoVerde é mais uma forma de fomentar o turismo de negócios, pois somos Município de Interesse Turístico (MIT) e o evento movimenta e muito a economia” afirma o prefeito Márcio Cardim.

De acordo com o presidente da festa, Gustavo Taniguchi Rufino, as subcomissões já estão trabalhando bastante e a expectativa é que nossas ações integrem a festa.

“Estamos trabalhando para fazer um grande evento assim como as outras edições da ExpoVerde. Os expositores já tem nos procurado para promover a locação dos espaços e isso mostra a importância da nossa festa não só para a nossa cidade como também para as empresas que vêm de outras cidades comercializar os seus produtos durante os cinco dias”, assegura.

Nos próximos dias, a Prefeitura de Adamantina anunciará o tema da ExpoVerde 2022, a grade de shows e demais atividades que serão desenvolvidas durante os cinco dias de festa.

Os interessados em tirar dúvidas sobre a festa podem entrar em contato por meio da Central Expoverde: (18) 99145-5208.