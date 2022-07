Trabalhador morre após ser atingido por retrovisor de ônibus

No local, os policiais constataram que a vítima trabalhava para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e estava em cima de um caminhão para realizar a pintura da sinalização da rodovia. Quando o trabalhador iniciou a manobra de descida do veículo, ainda na escada, um ônibus, que transitava no sentido contrário, o atingiu na cabeça com o retrovisor.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Iepê (SP), porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os condutores de ambos os veículos realizaram o teste do bafômetro, que não indicou o consumo de bebida alcoólica para nenhum deles.

A Polícia Científica foi acionada e periciou o local do acidente.

Em nota ao g1, o DER informou que registrou na tarde desta segunda-feira (4) o atropelamento de um profissional do departamento na SP-421, envolvendo um caminhão e um ônibus, em Nantes.