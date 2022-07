Acidente grave deixa mulher ferida

Uma mulher de 33 anos, ficou ferida após se envolver em um grave acidente na manhã desta quarta-feira 6, no centro de Osvaldo Cruz.

O fato aconteceu no cruzamento das ruas XV de novembro com a Rodolfo Zaros, envolvendo dois veículos sendo um Gol com placas Rinópolis e uma moto Honda Biz placa de Osvaldo Cruz.

Segundo apurado pelo Jornal Cidade Aberta, o veículo Gol seguia sentido Rodolfo Zaros a Avenida Brasil, quando no cruzamento com a XV de novembro avançou o sinal de pare, atingindo a moto Biz que seguia sentido Centro-Bairro.

A motorista da moto foi socorrida com ferimentos leves para a Santa Casa de Osvaldo Cruz pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiro, já a motorista do Gol moradora de Rinópolis nada sofreu. A Perícia foi acionada e a ocorrência registrado pela Polícia Militar.