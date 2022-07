DRACENA: Produtores rurais participam de palestra sobre inovação, incentivo e criação do bicho da seda

Produtores rurais de Dracena acompanharam na tarde desta sexta-feira, 1º, palestras gratuitas, na sede da CATI Regional local e Secretaria do Agronegócio.

Os temas tratados foram Inovação e Incentivo para a Criação do Bicho da Seda; Informativos sobre Devolução de Embalagens de Agrotóxicos e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O prefeito André Lemos participou da abertura ao lado da secretária do Agronegócio Márcia Roberta de Freitas e demais integrantes da equipe e fez uso da palavra. “Sabemos da importância do agronegócio para a cidade, por isso, criamos a secretaria. Estamos dando um foco maior ao agro, para que possamos retirar do campo riquezas, geração de renda, criar novas vagas de trabalho e fazer a cidade crescer”.

O chefe do executivo convidou os produtores a estarem sempre juntos da administração municipal, com o objetivo de criar um diálogo e promover ações em parceria.