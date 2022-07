FLÓRIDA: Campanha arrecada fundos para ajudar criança diagnosticada com câncer no olho

Diagnosticada com um câncer no olho, a pequena Emanuelle de apenas um ano e quatro meses de idade, iniciou a batalha contra a doença e uma campanha nas redes sociais está sendo realizada para auxiliar nos custos da família com o tratamento.

A nossa reportagem conversou Bruna Rodrigues que é a mãe de Emanuelle que deu detalhes sobre a descoberta da doença.

Bruna contou que a descoberta do câncer ocorreu após a criança sentir um desconforto e irritação no olho. Foi quando os pais levaram a menina até um oftalmologista que a encaminhou para Marília, onde ocorreu o triste diagnóstico.

Desde então, a criança está sendo acompanhada no Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, o “GRAAC” em São Paulo.

Por envolver custos para que os familiares possam se manter em São Paulo e neste momento em que os pais de Emanuelle deixaram de trabalhar para cuidar única e exclusivamente da saúde da criança, amigos e familiares se mobilizam na campanha para cobrir as despesas.



COMO AJUDAR

Toda a ajuda é bem-vinda! Leite em pó (Ninho), fraldas M ou G, lenço umedecido, pomadas de assadura, roupas (tamanho 2 ou 3), calçados e outros donativos podem ser entregues para a família.

Também foi disponibilizado um PIX, no qual as doações vão direto para uma conta bancária da família. A chave é o CPF da mãe: 406.752.488-92. (Bruna Rodrigues)

Aqueles que desejarem falar com Bruna, podem ligar no telefone: (18) 99172-4272, ou na Rua Rondônia, 651 no Conjunto Habitacional Morada do Sol.