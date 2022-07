JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura dá continuidade ao projeto de revitalização do Bosque Municipal

Uma das bandeiras do PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal), o Bosque Municipal de Junqueirópolis prossegue a todo o vapor com as obras revitalização.

De acordo com a Prefeitura já teve a abertura das trilhas para caminhadas e na etapa atual está recebendo as melhorias com a construção de banheiros e revitalização do lago, o que será seguido pela reforma do salão de eventos para ser usado como centro de estudo educacional e ecológico da fauna e flora brasileira.

Falando do projeto, o prefeito Osmar Pinatto acredita que a revitalização do Bosque Municipal vai enriquecer ainda mais o aprendizado para todos, em especial para a educação local e regional, com orientações de preservação e valorização daquela importante área verde.

Para isso contamos com as parcerias celebradas a exemplos da Viterra Bioenergia (Unidade Usina Rio Vermelho), Polícia Ambiental e setor educacional.