Genial/Quaest em SP: Haddad tem 29%; França, 18%; e Tarcísio, 12%

Pesquisa Genial/Quaest realizada entre os dias 1º e 4 de julho e divulgada na manhã desta quinta-feira (7) aponta o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) liderando as eleições para o governo paulista, com 29% das intenções de voto no 1º turno. Após o petista, no segundo lugar da disputa está o ex-governador do Estado Márcio França (PSB), com 18%.

Num cenário geral, que inclui todos os candidatos, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ocupa o terceiro lugar com 12% das intenções de voto. Já o atual chefe do Executivo estadual, Rodrigo Garcia(PSDB) tem 8%.

Em seguida, os candidatos Vinicius Poit (Novo), Felício Ramuth (PSD), Gabriel Colombo (PCB), Abraham Weintraub (Brasil 35) e Elvis Cezar (PDT) ficam com 1% cada. Altino Junior (PSTU) não teve menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos acumulam 17% das respostas, enquanto que os indecisos são 11%.