Máquinas caça-níqueis localizadas ligadas em uma casa são apreendidas pela Polícia Civil

Quando a polícia chegou ao local, encontrou as máquinas caça-níqueis numa área externa da residência. Elas estavam ligadas e também havia um homem, de 68 anos, jogando em uma das máquinas.

Na residência onde houve a apreensão, os policiais civis foram recebidos por uma mulher, de 59 anos, que se identificou como responsável do imóvel.



Ao ser questionada sobre a existência de algum ilícito dentro da casa, confirmou a posse de três máquinas caça-níqueis e autorizou a entrada dos agentes.

Uma equipe da Polícia Técnico-Científica foi acionada para exame periciais no local e nas máquinas, sendo que no interior de duas delas foram localizados a quantia de R$ 31. As máquinas caça-níqueis e o dinheiro foram apreendidos.