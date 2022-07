16ª Moto Romaria será realizada neste fim de semana em Santo Expedito

Neste sábado e domingo (9 e 10), o Santuário de Santo Expedito realiza a 16ª edição da sua tradicional Moto Romaria, reunindo participantes de todo o Brasil.



O evento terá início no sábado, com a realização da quermesse e pernoite no camping coberto montado junto ao santuário em construção.



Já no domingo (10) às 7h30, o público presente participará do café da manhã e posteriormente, às 10h, será realizada a santa missa do motociclista.



Em seguida, por volta das 11h30, será realizada a “procissão motorizada” e benção individual dos participantes em frente à paróquia onde logo após, acontece o almoço.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o padre Umberto Laércio Bastos, aproveitou para convidar todos os motociclistas da região para marcarem presença em mais este evento promovido pelo Santuário de Santo Expedito onde são esperadas milhares de pessoas, motos e grupos de apaixonados pela adrenalina sob duas rodas.