Organização define os confrontos das quartas de finais da Copa M.E.C. de Futsal de Mariápolis

A organização da 1ª edição da Copa M.E.C. Aberto Futsal de Mariápolis definiu os confrontos e os dias das quartas de finais da competição. Os duelos começarão nesta quinta-feira (7) na quadra esportiva da Escola Nelson Magnani, com os seguintes jogos:

No primeiro Osvaldo Cruz (Foto) enfrenta Orvate Financeira e no segundo Atlético Ousadia enfrenta o Caiabú.

QUARTA-FEIRA

Os jogos que completam as quartas de finais acontecerão na quarta-feira (13). No primeiro o Time da Roça Pracinha enfrenta o Audax/ Unimed Adamantina / Med Imagem e no segundo o clássico mariapolense Vidraçaria Xavier enfrenta Barber Shop de Lucas.

ORGANIZAÇÃO – Mariápolis Esportes Clube – presidente Odair Baiano.

ARBITRAGEM

Judá Troféus e Eventos e Esportivos de Lucélia