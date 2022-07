Tarcísio de Freitas terá Felício Ramuth do PSD como vice

O PSD (Partido Social Democrático) oficializou nesta quinta-feira (7), em entrevista coletiva, o apoio à campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo governo paulista, confirmando como candidato a vice Felício Ramuth.

Os detalhes do acordo foram fechados nos últimos dias em um encontro entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Felício Ramuth é ex-prefeito de São José dos Campos (SP) e conhece bem o Vale do Paraíba, uma região onde os tucanos possuem boa aprovação. A ideia é levar um novo projeto para todo o estado, sobretudo para esta região, justamente para angariar mais votos para o candidato bolsonarista.

No próximo sábado o pré-candidato a governador Tarcísio Freitas estará em Presidente Prudente, juntamente com o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab e o pré-candidato a vice Felício Ramuth.