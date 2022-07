Com documentos falsos, homem é preso pela Polícia Civil por estelionato

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, prendeu nesta quinta-feira (7), um homem, de 25 anos, suspeito de estelionato e uso de documento falso. O suspeito foi abordado e preso em uma lotérica, localizada no centro de Panorama, depois de sacar dinheiro de uma conta do FGTS de outro cidadão, mediante o uso de documentos falsos.

A ação começou depois que agentes do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Panorama, receberam informações sobre a presença de um homem suspeito, utilizando-se de um veículo Fiat/Mobi, cor branca, tentando efetuar saques indevidos das contas de benefícios do FGTS, mediante a apresentação de documentos suspeitos, para tanto comparecendo nas casas lotéricas das cidades vizinhas de Santa Mercedes e de Paulicéia.

Diante do fato, os policiais civis diligenciaram pela região central de Panorama, onde ficam concentrado os estabelecimentos bancários e casas lotéricas, onde avistaram um veículo com características semelhantes ao constante na denúncia. Nas imediações de onde o veículo estava estacionado, os Policiais Civis localizaram uma casa lotérica. Ato contínuo, o suspeito foi identificado no exato momento em que se encontrava no caixa do estabelecimento lotérico e ao ser abordado se identificou como sendo ¨Carlos Henrique¨, apresentando um RG, porém ao ser questionado pelos policiais apresentou contradições.

Ao ser conduzido à Delegacia para a realização das pesquisas junto aos bancos de dados, juntamente com a sua companheira que o aguardava dentro do veículo, uma mulher de 27 anos de idade, se apurou a falsidade da sua documentação. O documento verdadeiro foi localizado no interior da carteira do acusado, onde também estava a sua CNH e ao ser interrogado formalmente acabou confessando a prática dos delitos imputados a ele, informando que há tempo tomou conhecimento sobre saques indevidos de FGTS e se interessou. Adquiriu uma cédula de identidade – RG falsa com a sua foto e instalou o aplicativo “Caixa Tem” no seu aparelho celular. Informou também que após passou a inserir outros dados falsos nessa mesma documentação e a sacar em nome de outros beneficiários do FGTS.



O suspeito ainda confirmou que tentou praticar o mesmo tipo de golpe em casas lotéricas, das cidades de Santa Mercedes e de Paulicéia, com a finalidade de receber valores provenientes de benefícios do FGTS.

A representante da casa lotérica, informou que tal suspeito tentou efetuar um saque de um benefício do FGTS, apresentando o documento que a Polícia Civil identificou como sendo falso.

A amásia do suspeito, ao ser ouvida alegou desconhecer a prática ilícita de seu conivente. Por essa razão, inicialmente, foi liberada, mas no decorrer das investigações poderá posteriormente também ser indiciada.

O homem já possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2016 e 2018, sendo egresso do sistema penal desde, do dia 2/2/2022, pela concessão do benefício do livramento condicional.

Após o término, dos procedimentos de polícia judiciária cabíveis, o homem ficou preso à disposição da Justiça.