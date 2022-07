FLÓRIDA: Estação de esgoto está prestes a ser retirada do meio de avenida

A estação elevatória de esgoto existente no cruzamento da avenida Prefeito Eder Prando com a rua Ermínio Butarelo em Flórida Paulista está prestas a ser retirada daquele local, conforme informou a Sabesp ao jornalismo Folha Regional nesta semana.

A informação foi buscada pela reportagem tendo em vista os avanços das obras de conclusão das 101 casas populares em construção que ficam próximas do local.

A expectativa é de que em cerca de 30 dias sejam iniciadas as obras de remoção.

Ainda de acordo com a Sabesp, a remoção está sendo possível graças à construção de uma nova estação que foi edificada para atender a população daquela imediação e também do novo conjunto habitacional, o que demandou um grande investimento e a realização de uma ampla obra.

Vale destacar o empenho da gerência do escritório de atendimento local para que o antigo problema fosse solucionado.

Com a remoção da estação do meio da via, os pedestres e motoristas que passam diariamente pelo local terão mais segurança e não vão mais precisar ficar desviando da construção.