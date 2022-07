Neste feriado de 9 de julho, sábado, o Supermercados Ikeda de Flórida Paulista funcionará das 8h até às 13h.

Uma ótima oportunidade para você fazer suas compras com economia, aproveitando as promoções do tabloide com dezenas de ofertas.

As entregues também estarão sendo feitas pela equipe Ikeda.



CONFIRA ABAIXO ALGUMAS DAS OFERTAS PARA ESTE FIM DE SEMANA