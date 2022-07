Governo de São Paulo publica autorização para obra de pavimentação da estrada Junqueirópolis a Dracena

Foi lançado pelo governo do Estado de São Paulo na quarta-feira (29/06), no Memorial da América Latina, o programa Novas Estradas Vicinais, fase 9.

O projeto de pavimentação buscado pelo prefeito Osmar Pinatto de Junqueirópolis com apoio da prefeitura de Dracena foi autorizado nessa fase para a DRA 030/JQL 010: Trecho Governador Mario Covas, em Junqueirópolis e Dracena. Extensão: 4,1 km.

O programa Novas Estradas Vicinais e Estrada Asfaltada fazem parte do Pró SP, um amplo pacote de obras estruturantes do governo de São Paulo para auxiliar na retomada do crescimento econômico, oferta de emprego e geração de renda.

Falando da conquista o prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto, disse que a obra a ser licitada será acompanhada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), e contará com toda infraestrutura de terraplanagem, pavimentação da pista de arrolamento da estrada, sinalização e sistema de drenagem, como foi anunciado pelo governo de São Paulo.

Pinatto destacou com agradecimento, ao trabalho e empenho das equipes técnicas, dos deputados Estadual Mauro Bragato, Federal Samuel Moreira, ex secretário estadual de desenvolvimento regional Marco Vinholli e do governador Rodrigo Garcia, os quais não mediram esforços para atender à solicitação na complementação da pavimentação ligando Junqueirópolis a Dracena, obra de interesse regional.