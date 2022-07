Grupo ON realizará seu 6º Luau Jovenino em Flórida Paulista

Com o tema “Foi por você”, o Grupo ON da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista realizará mais uma edição de seu Luau Jovenino.



O evento que chega em sua 6ª edição, foi interrompido por tratar-se de presencial pelo período pandêmico, está programado para acontecer no próximo dia 16 de julho, a partir das 18h, na Chácara do Sindicato Rural que fica entre o trevo e o Cemitério Municipal.



Haverá a participação do cantor Gabriel Kzam e do pregador Celito Garcia, praça de alimentação gratuita e uma programação especial que está sendo elaborada pelo Grupo ON.



O custo simbólico de entrada no evento que é aberto para toda a população é de R$ 5. Também haverá a venda de camisetas no dia do evento.



Os convites podem ser adquiridos antecipadamente na Secretaria Paroquial, nos encontros do Grupo de Jovens ON ou com os servos do grupo.