Iniciadas obras do Canal Direto SP + Perto em Presidente Prudente

Mais uma obra do Governo Estadual foi iniciada em junho de 2022. Trata-se das obras do Canal Direto SP + Perto, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Regional, foram iniciadas no prédio do XII D.E.R. de Presidente Prudente, localizado na Rodovia Raposo Tavares, Km 561.5, próximo à entrada e saída para as rodovias Raposo Tavares (SP 270), Castelo Branco (SP 374) e Comandante João Ribeiro de Barros (SP 294).

No local haverá 12 secretarias mais o Escritório do Pontal 2030, com aproximadamente 320 funcionários.

Entre as secretarias estarão: Agricultura e Abastecimento (EDR /EDA); Desenvolvimento Econômico – (CRTE /PAT); Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento Social-(DRADS); Direitos da Pessoa com Deficiência; Casa Militar-(Defesa civil); Esportes; Projetos; Orçamento e Gestão; IAMSPE; Habitação (CDHU); Infraestrutura e Meio Ambiente-(CETESB, DAEE -CFB); Justiça-(Fundação PROCON, ITESP, IPEM); logística e Transportes (DER); e o Escritório do Pontal 2030.

A licitação da obra civil, orçada em R$ 23,8 milhões, ocorreu entre os meses de jan/fev/mar/abril 2022, com previsão de inauguração em fevereiro de 2023.

O Canal Direto SP + Perto da Secretaria de Desenvolvimento Regional irá atender todos os mais de 60 municípios das regiões da Alta Sorocabana e Alta Paulista.