Motociclista fica ferido em acidente

Um motociclista de 56 anos, ficou levemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira 07, no centro de Osvaldo Cruz.

Segundo informações a vítima seguia com sua moto Honda pela Avenida Presidente Roosevelt no sentido bairro- centro, quando no cruzamento com a rua Fernando Costa, um veículo Nissan, avançou sua preferencial, colidindo transversalmente no para-choque do veículo.

A vitima foi socorrida a Santa Casa, onde foi medicada e liberada, já a condutora do veiculo nada sofreu.