Sob suspeita de maus-tratos, clínica é interditada em ação da Polícia Civil

A Polícia Civil efetuou diligências na manhã de ontem (07) para averiguar no curso de investigações irregularidades sobre maus-tratos em pacientes de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Durante as diligências foi constatado a falta de licença para o funcionamento do estabelecimento, bem como de equipe profissional, além das inadequadas condições do local, razão pela qual houve a sua interdição pela Vigilância Sanitária.

Os pacientes ali internados, bem como o funcionário e o responsável legal do estabelecimento foram ouvidos na Delegacia de Polícia de Álvares Machado. As investigações prosseguem nos autos do Inquérito Policial.

Participaram dos trabalhos, em apoio a ação policial, a Polícia Militar local, a Vigilância Sanitária, os profissionais do CREAS e a da Assistente Social da Polícia Civil.