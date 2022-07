Filhos de políticos de Rio Preto são vítimas de acidente grave

Um acidente de carro deixou cinco jovens feridos na madrugada deste sábado (9), na avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em São José do Rio Preto (SP). Entre as vítimas estão o filho de 21 anos do delegado e vereador do PSDB, Renato Pupo e a filha da professora, ex-vereadora e ex-candidata a prefeita pelo PT, Celi Regina.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo sbtinterior.com com a Polícia Militar, as vítimas haviam saído de uma casa noturna e seguiam pela avenida em um Toyota Corolla de cor prata, quando teriam participado de um racha. O motorista teria perdido o controle da direção e batido em um poste, que quebrou com o impacto.

As idades de todas as vítimas ainda não foram divulgadas, mas, segundo a PM, todos são da faixa etária dos 20 aos 30 anos.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que teve que usar equipamentos para tirar as vítimas das ferragens. O carro ficou destruído.

De acordo com corporação, os filhos dos políticos e mais dois colegas foram socorridos conscientes e encaminhados para um hospital particular. O motorista, que é filho de um funcionário da Câmara Municipal, ficou gravemente ferido – ele foi levado intubado para o Hospital de Base.

O vereador informou que filho dele, Rodrigo, passará por uma cirurgia no tornozelo, mas passa bem. O jovem está sendo levado para o HB.

A ocorrência está em andamento na Central de Flagrantes.

O sbtinterior.com tentou contato a professora e política Celi Regina, mas até o fechamento desse texto não teve retorno.