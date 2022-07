FLÓRIDA: Gui Barber e Speedy Cell, visual e telefonia em um só lugar

Cuidar do visual e ainda garantir os acessórios e reparos necessários para o seu aparelho telefônico em um só lugar é possível sim! Em Flórida Paulista, com a Gui Barber e Speedy Cell.



As duas empresas funcionam na Rua Paschoal Sasso, próximo ao Lar dos Idosos e atendem diariamente das 9h às 18h e aos sábados com horário especial.



BARBEARIA GUI BARBER

Na Barbearia Gui Barber, do jovem cabeleireiro Guilherme Figueiredo Silva, você pode dar um trato no visual com cortes sociais e modernos, barba, platinado, luzes e sobrancelhas.



O atendimento da Gui Barber é para adultos e crianças.



SPEEDY CELL

Ao sair do cabeleireiro, que tal trocar a película, capa do seu celular ou mesmo adquirir acessórios? Sim, a Speedy Cell funciona ao lado da Gui Barber e oferece tudo para o seu aparelho telefônico com qualidade, bom atendimento e o trabalho técnico de quem realmente entende do assunto.



A Speedy Cell também é especializada em manutenção de aparelhos celulares e eletrônicos e comercializa caixinhas de som, pulseiras, relógios e outros itens deste segmento.



CONTATOS

Barbearia Gui Barber: (18) 99646-3630 – Speedy Cell: (18) 99703-7460.