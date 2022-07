Lucélia realiza Corrida da Fogueira 2022 neste domingo

A Prefeitura de Lucélia através da Diretoria de Esportes realiza neste domingo, dia 10 de junho, a Corrida da Fogueira 2022.

O evento terá início na Praça Luiz Ferraz (Estação Cultural) às 15h30.

As inscrições dos participantes podem ser feitas no local para crianças até 13 anos e acima de 14 anos as inscrições somente pelo site, que foram encerradas ontem.

É esperada a participação de um grande número de competidores sendo que o cronograma de ruas e cruzamentos que serão monitorados ou interditados para o evento já foi divulgado pela Prefeitura confira:

RUAS DO PERCURSO

Largada: De Fronte a Avenida Internacional (EMEI Adelita Firpo) sentido Avenida João Vacari; Chegando ao final da Avenida João Vacari retornando sentido Avenida Internacional por toda sua extensão entrando na Rua Paschoal Micali; Na Rua Paschoal Micali na altura da residência nº. 2883 (Anterior ao CCI), virar a esquerda na Rua Luís Frigo; Na Rua Luís Frigo virar a esquerda na Rua José Canuto Barbosa sentido centro da cidade; Na Rua José Canuto Barbosa sentido Centro da cidade (retornando pela Avenida Internacional); Na Avenida Internacional retornando por toda sua extensão até a Chegada próxima a EMEI Adelita Firpo.

Ruas a Serem Interditadas (Monitoradas) / Cruzamentos