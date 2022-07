Adolescente de 12 anos morre em queda de penhasco em Marília

Em nota, os bombeiros “externam seus sentimentos a todos familiares do jovem vitimado após queda em penhasco”.

“Mesmo com todo nosso treinamento, colocando em uso todos nossos equipamentos e conhecimento, nós infelizmente não conseguimos salvá-lo! Assim como pode ser visto na imagem, nossos homens consternados após constatação médica do óbito do jovem”, disse a corporação em nota.