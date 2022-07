FLÓRIDA: Prefeitura confirma Juninão Agro dias 29 e 30 de julho

A Prefeitura de Flórida Paulista confirmou nesta semana, a realização do Juninão Agro nos dias 29 e 30 de julho.

Será a primeira vez que o Juninão – que volta a acontecer – será realizado junto com a exposição agropecuária que terá sua segunda edição em Flórida Paulista.

A programação oficial e demais informações do evento devem ser divulgadas nos próximos dias, uma vez que vem sendo definida pela organização que terá a frente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e contará com o apoio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Cleber Oliveira, o evento será realizado no Centro de Lazer que receberá toda estrutura necessária. São esperadas atrações musicais, palestras e exposições de máquinas e equipamentos do agronegócio e completa praça de alimentação.

A última edição do Juninão ocorreu em 2019.