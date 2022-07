MARIÁPOLIS: Câmara aprova projeto de lei do prefeito destinando R$ 850 mil para realização de rodeio

O prefeito de Mariápolis Ricardo Watanabe enviou no final do mês de maio para a Câmara Municipal, Projeto de Lei nº 34/2022, solicitando autorização para a Prefeitura abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 850 mil destinados a promover o rodeio (festa do peão) no município.

De acordo com o Projeto de Lei enviado pelo prefeito à Câmara Municipal, o valor de R$ 850 mil será coberto com os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, ou seja, em 2021. No começo do mês de junho, a Câmara Municipal apreciou o Projeto de Lei e acabou aprovando o mesmo.

De acordo com informações do site da Câmara Municipal, o Projeto de Lei recebeu a aprovação de oito vereadores e somente o vereador Sigmar Dantas não votou por estar ausente.

Com a aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal, o prefeito Ricardo Watanabe sancionou o mesmo transformando em lei municipal no dia 6 de junho, sendo que desta forma está autorizado a Prefeitura investir o valor de R$ 850 mil para a realização do rodeio em Mariápolis.

A Prefeitura Municipal de Mariápolis ainda não informou quando acontecerá a festa, devendo divulgar nas próximas semanas, porém pelo valor destinado tudo indica que terá grandes atrações.