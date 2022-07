Motociclista morre em acidente em acesso da SP-294

Um acidente no município de Herculândia (SP), resultou na morte de uma pessoa, na noite de domingo (10). As primeiras informações são de que a vítima, Valdir Souza, de 49 anos de idade, conduzia uma moto e sofreu um acidente na altura do Bairro Herculândia C.

Segundo informações fornecidas a reportagem, o acidente aconteceu na noite de ontem, quando a vitíma conduzia uma moto e, por motivos a serem esclarecidos pela perícia técnica, teria sofrido um acidente em uma estrada de terra do município.

O condutor sofreu ferimentos graves e veio a óbito.