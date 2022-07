Osvaldo Cruz e Ousadia vencem e garante classificação para semifinal da Copa M.E.C. de Futsal de Mariápolis

As equipes de Osvaldo Cruz e Atlético Ousadia de Mariápolis, se classificaram para semifinal da 1ª edição da Copa M.E.C. Aberto Futsal de Mariápolis.

A duas equipes garantiram a classificação nos primeiros jogos das quartas de finais realizado na quinta-feira (7) na quadra esportiva da Escola Nelson Magnani. No primeiro duelo o Osvaldo Cruz melhor em quadra venceu o bom time da Orvate Financeira por 3 a 1. Já no segundo jogo, o Atlético Ousadia de Mariápolis fez seu dever de casa e goleou por 5 a 2 a equipe de Caiabú.

QUARTA-FEIRA

Os jogos que completam as quartas de finais acontecerão na quarta-feira (13). No primeiro Time da Roça Pracinha enfrenta o Audax/ Unimed Adamantina / Med Imagem e no segundo jogo o clássico mariapolense Vidraçaria Xavier enfrenta Barber Shop de Lucas.

ORGANIZAÇÃO

Mariápolis Esportes Clube – presidente Odair Baiano.

APOIO

Ricardo Watanabe (Prefeito de Mariápolis), Gilson Paulo (Vice-Prefeito), Lucas Barbosa, Vereador João Beloni, Fernando Rombaldi, Carlos Amorim, Vidraçaria Xavier, Ambar Solar, Lucas Barbosa, Rodrigo Bode (Diretor de Educação), Lucas Ávila (Diretor de Esportes)

ARBITRAGEM

Judá Troféus e Eventos e Esportivos de Lucélia.

Na foto o jogador Hernan, da equipe do Atlético Ousadia.