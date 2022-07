Poupatempo de Adamantina entra em operação definitiva

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que o Poupatempo entrou em operação definitiva hoje. Os agendamentos podem ser feitos de forma virtual ou pelo totem que está na entrada do prédio.

Os serviços disponíveis no local são: RG; Carteira de Vacinação COVID-19; Renovação de CNH; Licenciamento Digital; Atestado de Antecedentes Criminais; Carteira de Trabalho Digital, entre outros.

No espaço, funcionam ainda Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); Procon e Banco do Povo. Os demais serviços municipais estarão disponíveis em breve.

“Essa conquista é muito importante para Adamantina, porque a partir de agora nossa população terá acesso a diversos serviços que antes eram oferecidos apenas em outras cidades”, comemora o prefeito Márcio Cardim.

O Poupatempo de Adamantina funciona de segunda a sexta das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h na Avenida da Saudade, 1072.

Relembre

O Ganho Tempo foi inaugurado em 2018 com o objetivo de colocar à disposição dos cidadãos por meio de convênios e parcerias firmados entre o Poder Executivo e o Governo do Estado de São Paulo serviços extramunicipais.

A unidade que antes era municipal oferecia os serviços do Detran.SP, do Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador e Procon.