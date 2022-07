SALMOURÃO: Deputados viabilizam verbas atendendo pedido de vereadores

Em recente reunião na Associação Desportiva de Osvaldo Cruz (Adoc), onde estiveram presentes o deputado estadual Reinaldo Alguz e sua assessora Tânia Fruchi, foi debatido sobre assuntos importantes ligados ao município de Salmourão.

Durante o evento, informaram sobre a conquista de recursos financeiros para Salmourão, através de uma parceria entre os trabalhos dos deputados Reinaldo Alguz (União Brasil/SP) e ainda do deputado federal Enrico Misasi (MDB/SP), que atenderam ao pedido dos vereadores João Leme dos Santos, Wesley Barbosa, Francine Caetano e tenente Eduardo.

Na oportunidade liberaram através de emenda parlamentar, o montante financeiro de R$ 150 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia na área da saúde e ainda uma segunda emenda no valor de R$ 100 mil para aquisição de um triturador de galhos e um equipamento hidráulico para perfuração de poços artesianos.

De acordo com os vereadores, os valores vieram em nome do deputado federal Enrico Misasi e irão contribuir de forma direta para auxiliar na melhoria da prestação de serviços públicos de Salmourão nas áreas da saúde, da limpeza pública, do meio ambiente e na geração de recursos hídricos para auxiliar no segmento agrícola.